Dj Fabo, Cappato: "Se mio aiuto irrilevante, preferisco condanna"

"A un'assoluzione per irrilevanza della mia condotta preferisco una condanna. Perché io ho aiutato una persona a esercitare il proprio diritto di libertà di scelta e quindi a morire". Lo ha detto Marco Cappato, l'esponente dei Radicali imputato a Milano per aiuto al suicidio in relazione alla vicenda di Dj Fabo. Cappato ha chiesto di riflettere su quante persone si sono recate oltreconfine per praticare il suicidio assistito in modo "clandestino".