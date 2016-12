Divorzio breve, la prima coppia è di Oristano

Aspettavano da due anni e mezzo e ci sarebbero voluti altri sei mesi per concludere le pratiche di divorzio, ma la coppia di Oristano ha utilizzato la nuova normativa e dopo la seduta in tribunale sono stati dichiarati ufficialmente divorziati.

La coppia era separata da più di 2 anni e mezzo, e secondo la vecchia legge, che risale a più di 40anni fa, avrebbero dovuto far trascorrere 3 anni di separazione prima di ottenere l'ufficialità. Con il divorzio breve il termine temporale scende a 12 mesi per la separazione giudiziale e a 6 mesi per quella consensuale.



Dagli atti del tribunale non è stata fatta trapelare alcuna informazione riguardo all'identità della coppia sarda.