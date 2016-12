Divorzio breve, boom tra gli over 65

Sono sempre di più gli anziani che si dicono addio e rompono il loro matrimonio in tarda età , dopo tanti anni di convivenza. Con l'entrata in vigore del divorzio breve il 26 maggio 2015 c'è stata infatti un'impennata di richieste tra gli over 65 che rappresentano il 20% del totale. Secondo i dati dell' Associazione matrimonialisti italiani sono però le coppie tra i 44 e i 54 anni quelle che ricorrono alle nuove modalità di divorzio.

Come riporta Il Messaggero, a determinare il fenomeno dei divorzi in tarda età "sarebbero esperienza e minore tolleranza". Non sono rari inoltre i casi di richieste che arrivano da coppie che superano gli 80 anni, forse per provare a vivere una sorta di seconda giovinezza.



"Prima alcuni avevano paura di non riuscire a vedere la fine dei procedimenti, la prospettiva dei sei mesi di separazione rende possibile invece l'idea di iniziare una nuova vita", spiegano dall'Ami. "D'altronde, ogni anno si celebrano circa tremila casi di matrimonio o convivenze more uxorio tra anziani e giovani badanti. Qualcosa vorrà dire...".