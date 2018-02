Disabile legato al letto a Napoli, i vicini: “Tutti sapevano”

Non ha sorpreso più di tanto i vicini di casa l’agghiacciante storia del 36enne, disabile psichico, incatenato al letto dai genitori a Saviano, in provincia di Napoli. “Sapevamo che avevano un figlio pazzo e da anni non si vedeva più in giro”, raccontano i conoscenti della coppia finita in carcere assieme a un’altra figlia 35enne, all'inviato di Mattino Cinque. “Sapevano tutti – rincara la dose un secondo abitante di Saviano – magari non che fosse incatenato, ma rinchiuso sì, perché erano 3-4 anni che non si vedeva più in giro”. La vittima è un ragazzone grosso che andava in giro per le case a chiedere orologi e braccialetti, anche a chi non conosceva, spiegano ancora i vicini di casa: “Doveva essere tenuto sempre sotto controllo”. Qui, nella casa dove l’uomo è stato trovato incatenato al letto, in precarie condizioni igieniche, i servizi sociali non si sono mai visti. “Veniva la Caritas a portare qualcosa da mangiare - spiegano ancora i due uomini – ma nessun’altro”.