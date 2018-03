Diritto alla casa, gli inquilini "fantasma" dei palazzi pubblici di Milano e Roma

In Italia ci sono circa 48mila alloggi illegali. A cominciare da Milano e Roma, dove sempre più palazzi pubblici vengono occupati abusivamente da centinaia di persone. Mattino Cinque si è recato in alcuni di questi luoghi. A cominciare dall’ex edificio dell’Aeronautica Militare, in via delle Forze Armate, nella periferia ovest di Milano, dove vivono – secondo un inquilino – circa 500 persone, tra vetro, pezzi di ferro, cavi scoperti e stufe fai date.



A Roma invece le telecamere sono andate nell’ex sede dell’Inpdap, un edificio di sette piani in cui la situazione è molto più dignitosa e organizzata: tutti gli inquilini hanno a disposizione, oltre a un tetto, il medico, uno studio di tutela sociale, palestra, biblioteca e molto altro. Al prezzo di 10 euro al mese per ogni inquilino adulto.