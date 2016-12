Diritti tv, perquisizioni nelle sedi di Lega Calcio, Sky, Infront e Mediaset

19:36 - Perquisizioni della Gdf a Roma e Milano nelle sedi della Lega calcio di serie A e di Sky, Infront e Mediaset nell'ambito di accertamenti sulla vendita dei diritti televisivi per le stagioni calcistiche 2015-2018. Antitrust e Fiamme Gialle ipotizzano che l'esito finale della vendita dei diritti tv sia il risultato di un accordo anti concorrenza.

Tale accordo, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe avvenuto fra i principali operatori attivi a livello nazionale sul mercato delle pay-tv, vale a dire Sky e Mediaset. La stessa Lega calcio, in violazione di disposizioni europee avrebbe favorito gli accordi.



Mediaset: "Assegnazione perfettamente regolare" - In merito agli accertamenti ordinati dall'Antitrust sull'assegnazione dei diritti tv Serie A 2015-2018, Mediaset sottolinea che gli accordi definitivi hanno ricevuto il benestare sia di AgCom sia di Antitrust in conformità con la Legge Melandri.



Quanto ai fatti precedenti all'accordo finale che ha garantito la visione delle partite di Serie A a tutti i telespettatori, Mediaset precisa che nessun "nuovo entrante" ha presentato offerte superiori alla base d'asta di ciascun pacchetto e quindi non è possibile supporre sia stato discriminato; che la Legge Melandri che ha introdotto la vendita centralizzata dei diritti tv impedisce la formazione di pacchetti non equilibrati e di conseguenza l'assegnazione dei pacchetti "A"+"B" a un unico operatore, eventualità che di fatto avrebbe annullato ogni forma di concorrenze nel mercato della pay tv; che è solo grazie alla nascita di Mediaset Premium che la pay tv italiana assicura vantaggi sia al movimento calcistico sia ai consumatori.



La concorrenza sui diritti fa ovviamente accrescere il valore televisivo del Campionato di Serie A che ne beneficia in termini di ricavi. E la presenza di diverse offerte televisive garantisce ai telespettatori la possibilità di scelta sia editoriale sia di prezzo. Per tutti questi motivi, e per quanto la riguarda, Mediaset è assolutamente convinta che l'assegnazione dei diritti tv sia perfettamente regolare.