Dieci anni senza Tommy, la mamma: "Da quel giorno è iniziato il buio"

"Mio marito è stato spinto all'indietro, sono entrati questi due individui incappucciati in casa, minacciandoci con un coltello e una pistola". Sono alcuni dei particolari raccontati da Paola Pellinghelli sulla sera del 2 marzo di dieci anni fa quando Mario Alessi e Salvatore Raimondi entrarono nella casa di Casalbaroncolo, in provincia di Parma, portando via il piccolo Tommy. "Ci hanno fatto stendere in terra e non vedevo più niente", racconta ancora la donna. "Sono corsa fuori sperando di vedere qualcosa ma c'era il buio totale e da lì è cominciato il nostro buio"



Mario Alessi, che uccise il piccolo Tommy, poco dopo il rapimento temendo di essere stato scoperto, è stato condannato all'ergastolo ma potrebbe chiedere il lavoro esterno. Un'ipotesi che la mamma di Tommaso Onofri commenta così: "Non merita nulla".