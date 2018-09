Diciotti, Salvini indagato per sequestro di persona aggravato: è bufera

"Interrogatemi domani, vengo a piedi a Palermo a spiegare cosa ho fatto, mi costituisco - ha commentato il ministro -. Sui 100 immigrati che io avrei sequestrato, 75 sono spariti. Io ho sequestrato delle persone che sarebbero scappate dalla guerra e che a fronte di accoglienza garantita, vitto, alloggio, pane e salame, doccia, telefono come hanno risposto? Spariti. Vorrei sapere dai Saviano, dai Renzi, dai Gad Lerner, dai Santoro cosa pensano". Salvini ha quindi sottolineato che "se domani in Italia dovesse arrivare un'altra nave di clandestini, in Italia non sbarca". Scontro con la magistratura - "Qui - ha proseguito il vicepremier - c'è la certificazione che un organo dello Stato indaga un altro organo dello Stato. Con la piccolissima differenza che questo organo dello Stato, pieno di difetti e di limiti, per carità, è stato eletto, altri non sono eletti da nessuno". Parole che hanno subito innescato la reazione dell'Anm, secondo cui siamo davanti a "un chiaro stravolgimento dei principi costituzionali, che assegnano alla magistratura il compito e il dovere di svolgere indagini anche nei confronti di chi è titolare di cariche elettive o istituzionali". Anche il presidente del Csm, Giovanni Legnini, ha espresso "forte preoccupazione" per espressioni "che si pongono in contrasto con il doveroso rispetto delle prerogative che si deve a ciascuno dei poteri dello Stato".

Il leader della Lega ha quindi parlato del caso dei fondi del Carroccio. "L'altra sentenza in cui mi sequestrano soldi che non ci sono, conti all'estero che non ci sono per eventuali errori commessi da altri 10 anni fa mi fa venire come il dubbio che c'è qualcuno che vuole fermare Salvini, la Lega e la voglia di cambiamento del popolo italiano". Ma, ha garantito, "non fermeranno né Salvini, né la Lega, né la voglia di cambiamento del popolo italiano".



Bonafede: "Non ci faccia tornare alla Seconda Repubblica" - Dall'attacco di Salvini alla magistratura ha preso le distanze il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Rievocare toghe di destra e di sinistra - ha spiegato - fuori dal tempo. Non credo che Salvini abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ritornare l'Italia nella Seconda Repubblica".



Renzi all'attacco: "Salvini sta farneticando" - "Le dichiarazioni del ministro dell'Interno Salvini sono farneticanti. Come al solito mi tira in ballo e cerca di fare la vittima, ma l'idea che chi è stato eletto o siede al governo possa violare tranquillamente la legge è aberrante", ha scritto Matteo Renzi su Facebook aggiungendo che "Salvini butta tutto sulla questione immigrazione per un calcolo politico. Sa che la Lega deve restituire 49 milioni, quindi prova a diventare un martire".