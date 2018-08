Diciotti, ricorso urgente Ong a Tar Catania: ok ispezione sanitaria

Ricorso urgente al Tar di Catania di Ong per la nave Diciotti. A presentarlo per conto delle Ong è l'avvocato molisano Salvatore Di Pardo. Secondo il legale la decisione presa dal ministro dell'Interno sarebbe illegittima perché i migranti sarebbero già in territorio nazionale e al momento non si conoscono gli atti formali che ne impedirebbero lo sbarco. Intanto salgono a bordo della nave gli ispettori del ministero della Sanità.