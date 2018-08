Diciotti, pm a ministri: "Fare sbarcare i minori dalla nave"

La Procura per i minorenni di Catania ha inviato una lettera ai ministri dell'Interno e delle Infrastrutture, al Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e al prefetto, con la quale quale chiede che "i minorenni non accompagnati siano fatti sbarcare" da nave Diciotti. Si tratterebbe di almeno 29 minori, sui 177 migranti a bordo. La notizia resa nota da Intersos è stata confermata dalla procuratrice Ajello.