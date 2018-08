Diciotti, garante detenuti: "Migranti privati della libertà"

I 177 migranti a bordo della nave Diciotti sono "da quasi una settimana privati di fatto della libertà senza alcuna base legale e tutela giudiziaria". Lo dice il Garante nazionale dei detenuti, che giovedì visiterà con una sua delegazione l'imbarcazione per "verificare le condizioni materiali in cui sono costrette a vivere da una settimana 177 persone, tra le quali 29 minori non accompagnati e 12 donne".