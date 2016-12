Derby Lazio-Roma, trovati con mazze e bastoni:un arresto e 4 denunce

E' di un arresto e 4 denunce il bilancio dell'attività di prevenzione disposta dalla Questura della Capitale in occasione del derby tra Lazio e Roma. Secondo quanto emerso, nella notte 5 tifosi laziali, tutti colpiti da Daspo, sono stati fermati in strada nelle zone del centro e trovati in possesso di mazze e bastoni. Uno di loro è stato arrestato, mentre gli altri 4 sono stati denunciati.