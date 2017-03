Deragliato il treno Milano-Basilea: almeno 7 passeggeri feriti

Deragliato il treno Milano-Basilea: diversi feriti 1 di 11 Ansa Ansa Deragliato il treno Milano-Basilea: diversi feriti 2 di 11 Ansa Ansa Deragliato il treno Milano-Basilea: diversi feriti 3 di 11 Ansa Ansa Deragliato il treno Milano-Basilea: diversi feriti 4 di 11 Ansa Ansa Deragliato il treno Milano-Basilea: diversi feriti 5 di 11 Ansa Ansa Deragliato il treno Milano-Basilea: diversi feriti 6 di 11 Ansa Ansa Deragliato il treno Milano-Basilea: diversi feriti 7 di 11 Ansa Ansa Deragliato il treno Milano-Basilea: diversi feriti 8 di 11 Ansa Ansa Deragliato il treno Milano-Basilea: diversi feriti 9 di 11 Ansa Ansa Deragliato il treno Milano-Basilea: diversi feriti 10 di 11 Ansa Ansa Deragliato il treno Milano-Basilea: diversi feriti 11 di 11 Ansa Ansa Deragliato il treno Milano-Basilea: diversi feriti leggi dopo slideshow ingrandisci

Non si conoscono per ore le cause del deragliamento. L'Eurocity era partito questa mattina alle 10.15 dalla stazione di Milano Centrale e in quattro ore e 40 minuti avrebbe dovuto raggiungere Basilea (arrivo previsto alle 14.55) lungo l'itinerario Como-Chiasso-Lugano-Lucerna. Nei pressi di quest'ultima stazione è uscito dai binari. A bordo del convoglio c'erano almeno 160 persone.



Passeggeri bloccati per un'ora - I passeggeri del treno deragliato hanno dovuto pazientare per oltre un'ora nelle carrozze dopo l'incidente. In seguito decine di persone sono state evacuate con l'ausilio di una scala. A piegarsi su un fianco è stata la quarta carrozza del treno ed almeno un pilone per la linea di contatto si è inclinato provocando l'interruzione della corrente nella stazione.



Istituito un numero d'emergenza per i parenti - Le Ferrovie svizzere hanno istituito un numero - 0800 722 233 - a disposizione delle persone che ritengono di aver parenti fra i passeggeri del treno proveniente da Milano e deragliato a Lucerna. Gli utenti, aggiunge Rsi, possono invece avere informazioni allo 0800 99 66 33.