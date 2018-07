Deragliamento Pioltello, spunta un "buco" tra due parti di rotaia

Uno spazio vuoto di circa 2 centimetri sarebbe stato individuato tra due parti di rotaia nel punto in cui deragliò il treno il 25 gennaio, all'altezza di Pioltello (Milano), dove morirono tre persone. Il "buco" era proprio in corrispondenza del giunto in pessime condizioni, al centro delle analisi eseguite dopo l'incidente dalla Procura di Milano. La distanza regolamentare sarebbe dovuta essere di pochi millimetri.