Deragliamento,operai denunciati, Rfi: violati sigilli senza volerlo

Gli operai Rfi denunciati per aver violato i sigilli dell'area del treno deragliato a Pioltello "hanno superato i limiti dell'area sequestrata inavvertitamente". Lo fa sapere Rete ferroviaria italiana, definendo quei limiti "non visibilmente segnalati" e precisando: "I tecnici non hanno mai invaso luoghi o aree recintate e non avevano alcuna volontà o intenzione di superare i limiti imposti dalla magistratura".