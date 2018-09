Depistaggio Borsellino, ministero Giustizia sarà parte civile

Il ministero della Giustizia si costituirà parte civile al processo contro i presunti autori del depistaggio nelle indagini sulla strage di via D'Amelio, in cui morì il giudice Paolo Borsellino. L'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, tramite la Presidenza del Consiglio, per la costituzione come parte civile nel processo, è stata già richiesta il 13 settembre.