Denunciato prete che subaffittava ai turisti i 120 posti letto destinati ai fedeli

Una ex caserma nel Torinese era affittata a canone agevolato a un sacerdote che si era impegnato a utilizzarla per ospitare campi estivi ed esercizi spirituali per ragazzi e famiglie. Invece affittava lo stabile da 7mila metri quadri a Villaretto, frazione del comune di Usseglio, a turisti che acquistavano pacchetti nelle capitali europee e volevano un punto di transito in Italia. Il prete adesso è stato denunciato.