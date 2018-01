"Il diritto alla salute dovrebbe rappresentare la civiltà di uno Stato". Queste la parole di Miranda Ratti che torna a chiedere la scarcerazione del marito Marcello Dell'Utri, gravemente malato, alla vigilia della decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza di Roma. "C'è la paura da parte dei magistrati di applicare un diritto che pare non valga per mio marito", continua la Ratti, "la sua situazione clinica in carcere peggiora, ha bisogno di essere curato in una struttura adeguata. Al più presto".