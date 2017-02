Delitto Vasto, la mamma di Fabio Di Lello: "Viveva al cimitero"

"Forse Roberta era incinta, ma la notte della disgrazia non abbiamo pensato a fare l'autopsia". Parla così, ai microfoni di Pomeriggio 5, la mamma di Fabio Di Lello, l'uomo che lo scorso primo febbraio ha vendicato la moglie morta in un incidente stradale, uccidendone l'investitore. "Dalla mattina alla sera stava sempre al cimitero", continua la donna parlando del figlio che al momento si trova in carcere.