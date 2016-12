Delitto Roma, Luca Varani è stato colpito da 30 coltellate e martellate

L'autopsia apre uno scenario sempre più truculento sulla morte di Luca Varani: il 23enne è deceduto per uno shock dovuto al dissanguamento, dopo aver ricevuto trenta martellate e coltellate. I risultati smentiscono che sia stato un colpo al cuore a finire il giovane, come invece aveva dichiarato Manuel Foffo, il 29enne arrestato insieme a Marco Prato per l'omicidio. La lama trovata conficcata nel petto non avrebbe trafitto il cuore, ma il polmone sinistro.