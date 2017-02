Delitto Novi Ligure, Omar Favaro: "Per anni ho sognato le urla di Gianluca"

A Mattino 5 viene ripercorso l'amore assassino di Erika e Omar che, nel 2001, uccisero la mamma e il fratellino della ragazza. "Ho aiutato Erika nel modo sbagliato" dichiarava Omar nel 2011 a Matrix, il programma di Alessandro Vinci, "ma allora non avevo la forza di fermarla". Poi, confessa: "Per anni, ho sentito, nei miei incubi, la voce del piccolo Gianluca e quella della madre di Erika che perdonava la figlia". Il ragazzo ha poi raccontato che Erika gli chiedeva insistentemente di uccidere la sua famiglia, per "dimostrare di essere un vero uomo e di amarla veramente".