Delitto Locatelli: "Il fratello cercava di occultare le tracce"

"Abbiamo fatto le ricerche intorno alla casa e in una fossa biologica, alle spalle dell’abitazione, abbiamo trovato il corpo della vittima in pigiama e con il cranio completamente sfondato". Così a Pomeriggio Cinque il colonnello dei Carabinieri Domenico Baldassarre spiega le dinamiche del ritrovamento di Franca Locatelli nella fossa biologica di casa sua a Filago, nel bergamasco.



Sebbene non sia ancora stata trovata l’arma del delitto, tutti gli indizi portano al fratello della 72enne, Pierantonio. "L’uomo indossava degli slip e aveva una vistosa ferita alla testa, stava cercando di occultare le tracce del delitto", spiega sempre il militare. Alle telecamere di Barbara D’Urso ha parlato anche il cugino della vittima che ha invece aggiunto un particolare inquietante: "Tempo fa mio cugino disse alla sorella che l’avrebbe uccisa e buttata nel tombino".