Delitto Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio: "Spiato senza un motivo"

"Nella testa di alcune persone sono più di un sospettato, per molti sono io il responsabile e sono le stesse persone che mi minacciano e mi scrivono frasi offensive”. Così Andrea Sempio rompe il silenzio per la prima volta a Quarto Grado. Lui è un ragazzo di 28 anni che pochi giorni prima di Natale si è ritrovato indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Per quel delitto è stato già condannato in via definitiva a 16 anni di detenzione in carcere il fidanzato di allora, Alberto Stasi. Poi, la difesa di Stasi, tira in ballo lui, amico di Marco, fratello di Chiara.