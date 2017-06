Delitto Erika Preti, parlano gli amici dei due fidanzati

"L'ho vista nascere, una bravissima ragazza, conosco la famiglia" racconta da Biella un'amica di Erika Preti, la donna uccisa a San Teodoro, in Sardegna. "Qui in paese siamo tutti sconvolti" continuano, raccontando di un delitto ancora oscuro per il quale, ora, è indagato per omicidio volontario Dimitri, il suo fidanzato. "Una ragazza soave, educata" racconta un uomo che non trova spiegazioni a quanto successo: "Siamo rimasti di sasso, abbiamo ancora i brividi." Ma arrivano parole cortesi anche per Dimitri, il fidanzato di Erika: "Lui? Un bravo ragazzo" racconta alle telecamere una signora prima di chiudersi nel suo dolore.