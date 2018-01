A Quarto Grado intervista esclusiva dell'inviata Chiara Ingrosso a Franco Mottola, maresciallo dei Carabinieri all'epoca del delitto di Arce, quello in cui perse la vita la diciottenne Serena Mollicone. La ragazza scompare il 1º giugno 2001, il cadavere viene ritrovato, due giorni dopo, da una squadra della Protezione Civile con un sacchetto di plastica sulla testa, mani e piedi legati e una ferita vicino all'occhio. Dopo quasi diciotto anni, le indagini non hanno ancora trovato un colpevole, anche se nel registro sono finiti, con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, il maresciallo, sua moglie e suo figlio Marco. Ancora oggi, però, Mottola non si dice preoccupato: "Perché dovrei preoccuparmi? Noi non c'entriamo niente, sono problemi che riguardano la giustizia. Io nemmeno c'ero quel giorno"