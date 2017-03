Delitto Cirò Marina, "ho trovato Antonella in una pozza di sangue"

"Sono entrata in casa e ho trovato Antonella in una pozza di sangue; indossava ancora il cappotto e gli stivali": parla così, ai microfoni di "Pomeriggio 5", l'amica che ha ritrovato il corpo di Antonella Lettieri, la commessa di 42 anni uccisa la sera dell'8 marzo nella sua abitazione di Cirò Marina, in Calabria. "Non meritava una morte così, io la notte non riesco a dormire", aggiunge la donna, che è indagata come atto dovuto.