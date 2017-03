Delitto Cirò Marina, a "Pomeriggio 5" parla la nipote: "Per me era una seconda mamma"

"Non posso vivere senza sapere chi l'ha uccisa": parla così, alle telecamere di Pomeriggio 5 la nipote di Antonella Lettieri, la donna trovata morta nella sua abitazione di Cirò Marina, in Calabria. La ragazza continua: "Voglio illudermi che un giorno riusciremo a portare avanti la lotta contro la violenza sulle donne".



Domenica, intanto, le donne di Cirò Marina e dei paesi vicini scenderanno in piazza in segno di condanna per l'omicidio della commessa di 42 anni uccisa la sera dell'8 marzo. Si tratta di "una protesta tacita e composta per dare un segno contro la violenza in ogni sua forma". L'invito è quello di indossare "un simbolo rosso, un fiore, le scarpe, qualsiasi cosa". In occasione della manifestazione il sindaco Nicodemo Parrilla ha indetto il lutto cittadino.