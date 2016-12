4 novembre 2015 Debole perturbazione in transito, poi si apre una lunga fase di tempo stabile Ultimi strascichi di pioggia, già da venerdì tornerà protagonista lʼalta pressione da Nord a Sud

Una debole perturbazione in transito sull'Italia oggi sta portando un po' di nuvole al Centronord, ma con poche e deboli piogge confinate su Toscana, Sardegna e alto Lazio. Domani - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola e lasciare spazio al prepotente ritorno dell'alta pressione, la perturbazione porterà ancora qualche occasionale piovasco nelle zone interne di Abruzzo e Molise. Poi da venerdì, e per almeno 4-5 giorni, l'alta pressione occuperà stabilmente il nostro Paese, garantendo così in gran parte delle nostre regioni tempo soleggiato e temperature pomeridiane decisamente miti, anche se nelle prime ore del giorno dovremo fare i conti con nebbie a tratti anche fitte in Valpadana e nelle valli del Centro.

Previsioni per mercoledìNuvole al Nordest modeste, più dense invece tra Levante ligure, Toscana e alto Lazio, con il rischio di qualche pioggia nel pomeriggio lungo le coste toscane; in serata potranno essere leggermente coinvolte anche le zone interne della Toscana e il viterbese. Nubi in Sardegna con brevi piogge e rovesci nel centro-nord della regione. Nuvolosità meno compatta su Emilia Romagna e Marche. Decisamente più soleggiato nel resto d'Italia. Attenzione al rischio di banchi nebbia dalla sera su est Piemonte, Lombardia e Veneto. Temperature in lieve aumento al Nordovest con valori in generale miti per il periodo. Venti deboli salvo rinforzi sul basso Adriatico.