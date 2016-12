De Gregorio,avv. Berlusconi:assurdo

Prime reazioni alla richiesta di 5 anni di reclusione per Silvio Berlusconi nell'ambito dell'inchiesta sulla compravendita di senatori, tra i quali Sergio De Gregorio, per far cadere l'allora governo Prodi. "Tutti i testimoni e tutte le prove documentali hanno dimostrato la totale inconsistenza dell'assunto accusatorio", ha dichiarato il collegio difensivo di Berlusconi, definendo "assurda" la richiesta avanzata dalla procura.