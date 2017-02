Ddl sul biotestamento, Dj Fabo: "Stop rinvii, politici abbiano coraggio"

"È veramente una vergogna che nessuno dei parlamentari abbia il coraggio di mettere la faccia per una legge che è dedicata alle persone che soffrono". Al terzo rinvio del ddl sul biotestamento in Parlamento, Dj Fabo dice no e lancia un video appello attraverso la pagina Facebook "Eutanasia legale". Dj Fabo, simbolo della battaglia, sottolinea: "E' una vergogna che chi soffre non possa morire a casa propria, e che bisogna andare negli altri Paesi per godere di una legge che potrebbe esserci anche in Italia”.