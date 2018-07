Davide Stival: "Mio figlio Lorys in una bara bianca, ricoperta da metri e metri di terra"

La madre Veronica Panarello in primo grado e in appello è stata condannata a 30 anni. Il libro contiene una lunga intervista al padre di Lorys, oltre ad un contributo dell'avvocato Daniele Scrofani e a una sezione dedicata ai documenti originali dell'inchiesta.



"Sai cosa vuol dire comprare i vestiti per tuo figlio di otto anni, morto? E dovergli comprare un foulard, per coprire il collo e i segni dello strangolamento? E un cappellino, per­ché gli avevano fatto l'autopsia e avevano dovuto 'operare' sulla sua testa? - così Davide Stival - . Sto male solo a pensarlo di nuovo. Per fortuna ho avuto vicino mia madre e mio padre, senza di loro in quel momento non avrei potuto farcela. E poi aveva iniziato a essermi ac­canto il mio nuovo avvocato, Daniele Scrofani, che è diven­tato fin da subito un punto di riferimento".



Davide Stival ricorda poi l'ultimo saluto al figlio: "Prima che la calassero giù, abbiamo poggiato sulla bara il chimono regalato dalla maestra. E l’abbiamo visto andare via, così: mio figlio, in una bara bianca, ricoperta da metri e metri di terra. Ora capisco cosa vuol dire 'che la terra ti sia lieve', perché pensarlo sotto la terra pesante fa male, è un’immagine che non ti fa dormire. Speri sia lieve, leggera, che non gli provochi 'dolore'. E' incomprensibile forse, per chi non lo ha vissuto, ma in quei momenti pensi solo a lui, al suo bene".



