Dalla Vostra Parte, vittima di aggressioni: "Dopo 7 condanne il mio stalker è libero"

"Spesso mi capita di incrociarlo sotto casa, mi crea ansia. Io ho paura". Roberta racconta tutta la sua preoccupazione per la difficile situazione in cui è costretta a vivere da 14 anni a causa del suo ex marito. Dopo la gravidanza, la donna avrebbe iniziato a subire violenze e maltrattamenti, fino alla denuncia e alla successiva condanna. Scontata la pena, però, per Roberta ricomincia l'incubo e le aggressioni ai suoi danni riprendono. "Io ho tanta paura perchè in questi anni non ha mai dimostrato un pentimento o un cambiamento" racconta Roberta, che preferisce non farsi riprendere in volto dalle telecamere di "Dalla Vostra Parte". Attualmente sono sette le condanne anche per maltrattamenti e percosse, ma l'aggressore non sembrerebbe voler mollare e ogni volta che torna in libertà, riprendono le persecuzioni.