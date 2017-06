"Io ho subito due ingiustizie, una per le lesioni subite e l'altra causata dalla mancata condanna di chi mi ha aggredito." Non è facile per William Pezzullo ripercorrere i tragici momenti della notte in cui la sua ex fidanzata lo ha sfigurato gettando dell'acido sul suo corpo: "Ho parcheggiato la macchina e quando sono sceso mi sono trovato davanti queste due persone. Una, il complice, mi ha gettato a terra e mi ha colpito in testa per stordirmi, poi mi ha immobilizzato. A quel punto è sopraggiunta la mia ex ragazza con un secchio di acido." L'aggressione è arrivata dopo nove mesi di incubo: "Speravo che la smettesse, ho pensato di denunciarla solo alla fine." Nel frattempo l'ex fidanzata si è sposata nella comunità alla quale è stata affidata, ha avuto due figli e non dovrà risarcire la sua vittima in quanto risulta nullatenente.