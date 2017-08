Dalla vostra parte, terremoto Centro Italia: macerie in strada e nessuna ricostruzione

"Il tetto della mia casa è rimasto intatto e un albero di ciliegio lo ha fermato. Ero convinta di essere morta." La Signora Antonia ha ancora la voce rotta dall'emozione nel rivivere quanto accaduto lo scorso 24 agosto, quando Saletta, frazione di Amatrice, venne completamente rasa al suolo dal terremoto che colpì gran parte del Centro Italia. La donna rimase per otto ore sotto le macerie prima di essere tratta in salvo, ma a distanza di dieci mesi a fare ancora male sono le macerie rimaste nei luoghi del tragico evento.

Situazione simile anche a Castel Sant'Angelo sul Nera: Augusto, un allevatore di 71 anni, racconta ai microfoni di "Dalla vostra parte" come sia costretto a vivere in una roulotte in attesa di poter tornare in casa sua. Dalla scorsa estate, però, l'abitazione è stata oggetto di quattro verifiche, ottenendo esiti diversi: "Dopo la prima verifica mi dissero che era agibile, ma durante la seconda cambiarono idea - spiega l'uomo - A novembre l'hanno resa di nuovo agibile, quindi la regione ha mandato altri tecnici che però hanno rilevato diversi danni."