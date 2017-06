Dalla Vostra Parte, si finge malata a lavoro per andare a correre le maratone

Un inviato del programma di Retequattro ha cercato di parlare con la donna accusata di essersi finta malata a lavoro, ma contemporaneamente impegnata a correre maratone e altre gare in montagna. La Guardia di Finanza non ha dubbi su quanto successo a Sovere, in provincia di Bergamo. La 34enne, indagata per truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, ha preferito però non rispondere ai microfoni di "Dalla Vostra Parte". Sembra che durante i giorni di malattia, la skyrunner avrebbe addirittura soggiornato in un albergo a ben 150 km di distanza dalla casa in cui si sarebbe dovuta trovare per riprendersi dai malanni.