Dalla vostra parte, quei diritti che i pensionati non conoscono

Un controllo più accurato alla propria pensione potrebbe portare a un assegno più alto. Si chiamano diritti nascosti, quelli che garantirebbero una somma più cospicua rispetto a quella percepita, ma è compito del diretto interessato verificare di essere idoneo. In Italia un pensionato su tre avrebbe diritto a una pensione maggiorata tra quelli che percepiscono cifre basse, fino a 750€ lorde al mese. Per usufruirne, bisogna assicurarsi della presenza di alcune voci precise sul cedolino, come mostra il servizio di Alessandro Piccioni a Dalla vostra parte.