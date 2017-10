Dalla vostra parte, quante bollette da capogiro da nord a sud Italia

Il nuovo terrore per gli italiani nasce dalle bollette pazze che stanno colpendo il nostro Paese da nord a sud. Come ha mostrato un servizio di "Dalla vostra parte", in onda domenica 29 ottobre, sono sempre più numerosi i casi di cedolini maxi legati principalmente a gas e acqua. Proprio il servizio idrico a Marano, in provincia di Napoli, arriva a costare addirittura 90mila euro, mentre a Grosseto il gas sfiora i 15mila euro. Un vero shock, insomma, per tutti coloro che aprendo la casella della posta non possono far altro che sperare in uno scherzo o semplicemente in un errore.