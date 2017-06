Dalla Vostra Parte, nuova indagine sui 767 vigili di Roma assenti a Capodanno

Nuova indagine per il consueto preserale di Retequattro, dove nella puntata di martedì 13 giugno si è tornati a parlare di furbetti del cartellino e del caso dei 767 vigili di Roma assenti durante la notte di Capodanno. Il 31 dicembre 2014, ben 72 sono andati a donare il sangue, 571 si sono ammalati, 81 si sono appellati alla legge 104 per assistere i parenti malati e 23 hanno chiesto un permesso per motivi familiari, creando un grave disagio nella capitale. Alle telecamere di "Dalla Vostra Parte" è intervenuto Giorgio, che racconta di essere andato a donare convinto di non dover effettuare nessun servizio lavorativo straordinario.