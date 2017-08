Nella puntata di "Dalla Vostra Parte" andata in onda mercoledì 5 luglio, Marcello Vinonuovo e i suoi ospiti sono tornati sul problema dell'assenteismo, analizzando alcuni casi di lavoratori onesti penalizzati e altri invece in cui i furbetti del cartellino non l'hanno passata liscia. Merita un discorso a parte la situazione del comune di Monza, dove per combattere il problema si è deciso di concedere trattamenti gratuiti a tutti i dipendenti che abbiano dolori alla schiena certificati, un modo per evitare giorni di malattia finora costati al comune circa mezzo milione di euro all'anno. L'iniziativa è nata nel 2015 grazie a una convenzione con una scuola di osteopatia e uno degli ultimi atti della giunta uscente di centrosinistra è stato proprio quello di rinnovare l'accordo.