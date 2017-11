Dalla vostra parte: Minervino Murge, 600 milioni di litri d’acqua sprecati in un anno

A Minervino Murge, a pochi chilometri da Andria, cascate, laghetti e rane come in un’attrazione turistica: purtroppo si tratta di perdite d’acqua dalla tubatura che parte da una diga ed arriva fino all’acquedotto pugliese. Un litro su due si perde, nel giro di due anni sono stati sprecati più di 600 milioni di litri d’acqua. Tutto versa in uno stato di abbandono totale, anche le strutture annesse sono in condizioni pietose. Intanto i cittadini pur pagando bollette salate, subiscono razionamenti. Il servizio di segnalazione guasti dell’Acquedotto Pugliese, interpellato, nega che ci siano problemi in zona. Ed è probabile che i problemi siano solo dei cittadini visto che l’Acquedotto ha aumentato del 60% le spese per consulenze, del 245% per gli avvocati e il presidente Nicola De Sanctis, assunta anche la carica di direttore, ha visto aumentare di 195.000 euro il suo stipendio annuo.