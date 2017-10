Dalla vostra parte: Lecco, netturbino inoperoso assolto dal giudice

Nel programma d’approfondimento del Tg4 a cura di Maurizio Belpietro tra i temi di maggior attualità la vicenda di Santo Bianco, uno spazzino di Cernusco Lombardone in provincia di Lecco. Nel servizio in questione, Vera Gandini intervista l’uomo accusato di concedersi delle pennichelle durante l’orario di lavoro che si difende: “Dormire? Io lavoravo, ho fatto sempre il mio lavoro..sono quasi nove anni che sono qua”. Il netturbino si indispone di fronte alle richieste di spiegazioni da parte della giornalista di Dalla Vostra Parte nonostante il giudice gli abbia dato ragione e assolto in quanto “L’inoperosità sul posto di lavoro non può ritenersi un raggiro”. Eppure secondo alcune segnalazioni Santo una volta in servizio svuotava qualche bidone e poi passava il resto del turno ad occuparsi delle proprie faccende, ma lui ribatte “Non è affatto vero perché ho sempre fatto il mio dovere”.