Dalla vostra parte, la moglie del barista ucciso a Budrio: "Metto una taglia su Igor"

Non riesce a darsi pace la moglie di Davide Fabbri, il barista di Budrio ucciso da Igor, davanti all'inarrestabile fuga dell'assassino sparito nonostante i diecimila uomini mobilitati per catturarlo. Sono passati più di cento giorni dal terribile delitto ma Igor è ancora latitante e al timore degli abitanti della zona si sta aggiungendo la rabbia per un caso che non sembra avere fine. Dopo la perdita del marito Maria torna a parlare, questa volta ai microfoni di "Dalla vostra parte", per annunciare la sua nuova presa di posizione: "Dato che non fanno niente, offro una ricompensa a chi prende Igor". L'annuncio divide, ma i cittadini locali confermano come in questi mesi siano cambiate le abitudini e i comportamenti delle persone di fronte al fatto che un feroce assassino sia ancora in circolazione.