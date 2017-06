Dalla Vostra Parte: la lotta contro gli autovelox illegali

Le telecamere di "Dalla Vostra Parte" sono state a Valmadonna, in provincia di Alessandria, dove sono stati istallati costosi autovelox che il Ministero dei Trasporti non avrebbe nè omologato nè approvato. I cittadini sostengono che le contravvenzioni registrate da questi strumenti non siano giuste, come hanno riconosciuto diversi giudici di pace: alcuni multati hanno già fatto ricorso e ne sono usciti vincitori, ma i rilevatori del traffico incriminati sono rimasti al loro posto. Di fronte alla circolare del Ministero, però, il sindaco del posto preferisce non rispondere e in paese si scatenano le polemiche degli autisti.