Le telecamere di "Dalla Vostra Parte" erano già state a Roma tre mesi fa per approfondire il caso dell'immobile di Piazza Indipendenza, da tre anni occupato abusivamente da oltre mille rifugiati. Dopo ben novanta giorni però la situazione non sembra affatto cambiata e sembrerebbe che nessuno riesca a mandare via gli abusivi. Il proprietario, che ha un progetto di riqualificazione e vorrebbe costruire negozi e alberghi, continua a pagare le tasse ma, come raccontano gli illegittimi abitanti, non può nemmeno accedere al suo stabile.