Dalla Vostra Parte, in Romagna non si trovano bagnini: "troppo faticoso"

Le telecamere di "Dalla Vostra Parte" sono andate sulle spiagge della Riviera Romagnola, una delle mete più gettonate dai turisti, dove mancherebbero bagnini e non solo. Alla vigilia della stagione estiva è scoppiato un vero e proprio boom di offerte destinate soprattutto ai giovani liberi dagli studi, ma secondo le testimonianze dei titolari una gran parte di loro si tirerebbe indietro rinunciando a un lavoro considerato faticoso e troppo pesante. Secondo i dati della Confesercenti mancherebbero ancora 2500 figure per completare l'organico balneare in Romagna. "Fanno fatica ad adattarsi, a lavorare la sera e a fare qualche sacrificio in più" raccontano i responsabili dei lidi.