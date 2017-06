Dalla Vostra Parte, il Mago Gabriel si difende: "Mai truffato nessuno"

Dopo essere stato per anni sotto i riflettori con le sue memorabili performance diventate celebri nel programma "Mai Dire Tv" e per diverso tempo nel salotto di "Buona Domenica", il Mago Gabriel, al secolo Salvatore Gulisano, torna davanti alle telecamere, ma questa volta lo fa per difendersi dalle accuse che riguardano gli operatori dell'occulto, capaci di muovere un'incredibile quantità di denaro ai danni di tanti creduloni. "Io non sono capace di truffare e rubare soldi alla povera gente - ha affermato il mago durante la puntata di "Dalla Vostra Parte" andata in onda mercoledì 28 giugno - Io ho sempre lavorato onestamente."