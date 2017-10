Se le vostre pensioni risultano troppo basse, un controllo è d'obbligo perché potreste scoprire di aver diritto a un aumento. Si chiamano maggiorazioni sociali e garantiscono un aumento dell'assegno pensionistico fino a un massimo di 190 euro se sono rispettati determinati requisiti, come spiega il servizio realizzato a Dalla vostra parte. Ad avere questo diritto possono anche essere le persone che percepiscono la pensione basata sui contibuti ma in ogni caso bisogna muoversi in autonomia, perché l'Inps non informa di questa possibilità.