Dalla vostra parte, falsi invalidi ricorrono alla Legge 104 per lavorare sotto casa

Dovrebbe servire per tutelare i disabili e permettere a costoro di lavorare a distanza ravvicinata da casa, invece la Legge 104 è stata utilizzata da diversi falsi invalidi per evitare un lavoro a centinaia di chilometri di distanza. In Sicilia sarebbero ben 252 i furbetti che avrebbero inscenato finte malattie psichiatriche, patologie respiratorie o problemi di diabete pur di non allontanarsi troppo dalla città in cui vivono.



Ad Agrigento alcuni insegnanti avrebbero versato soldi a una banda criminale in cambio di certificati falsi per ottenere il trasferimento e poter insegnare negli istituti più vicini, superando chi avrebbe realmente potuto usufruire della Legge 104. La truffa ha infatti creato un enorme disagio a tutti coloro che necessitano realmente di un sostegno.