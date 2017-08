Dalla Vostra Parte, donna rimasta sola in un palazzo interamente occupato dai profughi

"Devo stare attenta quando apro la porta. Inoltre disturbano e non hanno orari, non danno peso al fatto che sia giorno o notte." Di fronte alle telecamere di "Dalla Vostra Parte", Angela racconta così la difficile situazione che si vede costretta ad affrontare ormai da un mese, quando in alcuni appartamenti del suo condominio sono arrivati sedici profughi, creando immediatamente una serie di disagi per gli altri abitanti dello stabile di Stanghella, in provincia di Padova. Angela non riesce ad abituarsi allo stile di vita dei nuovi arrivati, così come altri inquilini italiani che hanno già deciso di andare via. Anche la donna vorrebbe trasferirsi, ma a 75 anni e con una pensione di 950 euro non è facile trovare un altro affitto.