Dalla Vostra Parte, crisi nascite: a Minceto primo neonato dal 1958

La crisi di nascite in Italia è un problema di stretta attualità e, in alcuni luoghi della penisola, raggiunge addirittura casi estremi. Come nella frazione di Minceto, comune di Ronco Scrivia, in provincia di Genova, dove l'arrivo del primo neonato è stato appena festeggiato, dopo un'assenza totale di nascite che perdurava dal 1958, cioè quasi sessant'anni! Il nuovo bebè, il piccolo Gabriele, è stato accolto come un principe, d'altronde si sentiva la necessità di popolare il piccolo paesino ligure, che conta appena 14 residenti. Perchè non si fanno figli lì? Uno degli abitanti, intervistato a Dalla Vostra Parte, laconico ammette: "Forse non si fanno bambini, perchè oggi costano troppo".